Българският Червен кръст стартира традиционната „Седмица на водното спасяване” от 7 до 13 юни. Инициативата се организира ежегодно в началото на активния летен сезон. Целта й е да насочи общественото внимание към превенцията на водния травматизъм, безопасното поведение във водна среда и повишаването на информираността за рисковете от удавяне.

В рамките на „Седмицата на водното спасяване” в цялата страна ще се проведат разнообразни прояви – водни празници, демонстрации, състезания, викторини, обучения и инициативи за деца и младежи, посветени на безопасността край водата и изграждането на умения за самозащита и оказване на помощ.

Ще има ли достатъчно спасители на плажовете тази година

В четвъртък в централата на БЧК ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени актуални данни за водния травматизъм в България през 2025 г., както и дейностите и програмите на БЧК за превенция на инцидентите, обучението на водни спасители и други.

Редактор: Цвета Лазаркова