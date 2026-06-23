Земеделски производител от добричкото село Дъбрава обяви необичайна оферта в опит да спаси реколтата си от череши. Вайдин Сюлейман продава плодовете по 80 евроцента за килограм, но при едно условие - клиентите сами да ги наберат директно от градината.

Причината е комбинацията от ниски изкупни цени, липса на работна ръка и трудности при реализацията на продукцията. Част от реколтата вече е останала необрана по дърветата, а стопанинът признава, че сериозно обмисля да се откаже от овощарството.

„Няма хора, няма пазар. По-добре да останат на дървото, отколкото да ги давам без пари“, казва производителят, който не за първи път се сблъсква с подобен проблем.

Ниски изкупни цени и скъп труд принуждават овощари в Бургаско да изоставят градините си

Тази година овощните градини в Добруджа са дали отлична реколта, след като през миналия сезон студовете и градушките нанесоха сериозни щети. Въпреки добрия добив обаче производителите трудно намират купувачи.

По думите на земеделци от региона предлаганите изкупни цени са около 70 евроцента за килограм, като в много случаи стопаните трябва сами да поемат и разходите за транспорт на стотици километри. Само брането струва около 50 евроцента на килограм, ако изобщо бъдат намерени работници.

Липсата на сезонна работна ръка се превръща в още по-сериозен проблем. Производителите разказват, че все по-трудно намират хора за работа в градините, а младите рядко проявяват интерес към този труд. В много стопанства се разчита основно на по-възрастни работници.

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В същото време по пазарите и магазините черешите се продават на многократно по-високи цени. Според производителите голяма част от предлаганата продукция е вносна, основно от Гърция, докато българската череша остава трудно реализуема.

От бранша предупреждават, че ако тенденцията продължи, все повече овощари ще се откажат от производството. Според тях един от възможните изходи е създаването на работещ механизъм за коопериране между производителите, който да им позволи да предлагат по-големи количества продукция и да работят директно с търговските вериги.

Докато това се случи, малките стопани търсят собствени решения. Затова Вайдин Сюлейман е готов да отвори градината си за всеки, който иска сам да набере череши. А за плодовете, които няма да стигнат до пазара, неговите съседи вече предлагат и друга алтернатива – по 50 евроцента за килограм за производство на ракия.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Цветина Петкова