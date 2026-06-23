Все още е рано за категорични прогнози за президентските избори, но политическите партии трябва максимално бързо да обявят своите кандидати. Около това мнение се обединиха политологът доц. Татяна Буруджиева и журналистът Силвия Великова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Силвия Великова в публичното пространство продължава да липсва яснота около политическите намерения на президента Илияна Йотова. „Илияна Йотова беше заявила, че ще направи равносметка на работата на служебния кабинет „Гюров“ и след това ще обяви дали ще се кандидатира за президент. От края на служебния кабинет измина доста време, но подобно изявление все още няма“, отбеляза тя.

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По думите на доц. Татяна Буруджиева времето за изчакване вече изтича и партиите трябва да започнат реалната подготовка за президентската надпревара. „Трябва максимално бързо да се влезе с конкретни фигури в президентската кампания. Партиите трябва да направят това до края на юли. Призовавам ги да обявят своите кандидатури, а хората, които смятат да участват чрез инициативни комитети, също да заявят намеренията си“, каза политологът.

Великова подчерта, че политическите формации ще бъдат подложени на сериозен тест не само на президентските избори, но и на следващите местни избори. „Много важна е партийната кондиция не само за президентския вот, но и за местния вот. Предстои да видим дали след рокадите в ДПС и ГЕРБ част от техните избиратели няма да се пренасочат към „Прогресивна България“, коментира журналистът.

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Според доц. Буруджиева на балотаж на президентските избори могат да стигнат кандидат на „Прогресивна България“ и кандидат на ГЕРБ.

„Според мен президентските избори ще бъдат спечелени от кандидата, издигнат от Румен Радев“, заяви Силвия Великова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева