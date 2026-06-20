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Кандидатурата му ще бъде подкрепена от Демократична България
Андрей Гюров ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет на предстоящия вот за държавен глава през есента.
Кандидатурата му ще бъде подкрепена от „Демократична България”. Това потвърдиха за NOVA от формацията.
Смяна на властта в Министерския съвет: Андрей Гюров предаде щафетата на Румен Радев с докладРедактор: Ивета Костадинова
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