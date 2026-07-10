Към момента няма данни за гореща вълна от мащаба на тази, която засегна части от Западна Европа, да достигне България. Това заяви синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова в ефира на „Твоят ден“, коментирайки прогнозите за времето през следващите седмици.

По думите ѝ времето у нас ще остане динамично и ще продължи да се характеризира с чести атмосферни смущения. След няколко по-стабилни дни обикновено ще следват периоди с валежи и гръмотевични бури.

Започва динамичен период с гръмотевични бури и градушки

Кирилова посочи, че в близките дни времето ще бъде предимно слънчево, като максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието условията ще останат благоприятни за туризъм, а в планините ще духа умерен вятър от запад-северозапад.

Още в неделя обаче през страната ще премине атмосферно смущение. От северозапад ще започне развитие на купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват валежи и гръмотевици. В понеделник неустойчивото време ще обхване и източните райони на страната. Температурите ще се понижат с няколко градуса, но захлаждането няма да бъде съществено.

През вторник и сряда се очаква относително стабилизиране на времето, макар че вероятността за изолирани краткотрайни превалявания остава. Според прогнозите следващото атмосферно смущение вероятно ще премине през страната в четвъртък и петък.

По отношение на прогнозите за екстремни горещини до края на месеца Кирилова уточни, че засега не се очаква достигане на температури от 43 градуса. Тя призна, че в по-дългосрочните месечни прогнози е съществувала подобна вероятност, но към момента процесът се забавя и изглежда все по-малко вероятно да се реализира в прогнозирания мащаб.

Порои с гръмотевични бури през почивните дни

„Възможни са няколко по-сухи дни с по-високи температури и по-малка вероятност за валежи, но към момента в нашите прогнози няма данни за 43 градуса“, обясни синоптикът.

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Редактор: Цветина Петкова