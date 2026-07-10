В края на седмицата тенденцията е облачността да се разкъсва към свежо, слънчево време. В петък ще има по-съществени временни увеличения на облачността с възможни кратки и незначителни превалявания тук-там по планините и в източна България.

В събота обаче ще е преобладаващо слънчево. Температурите в първия от дните ще са от 26 до 31 градуса с умерен вятър от Северозапад, в събота - с 2-3 градуса по-топло.

Топъл уикенд и градушки през следващата седмица

В неделя, след слънчев предиобед, предстои по-динамична обстановка през втората половина на денонощието. В западната половина на страната ще има условия за гръмотевични процеси с кратки, интензивни дъждове и градушки.

На изток и най-вече край морето обаче, ще е слънчево с лека облачност. Температурите в последния ден на седмицата ще са до 32-33 в южните и източните райони, докато в Северозапада ще достигат до 25.

Порои с гръмотевични бури през почивните дни

Предстоящата седмица ще започне със значителна неустойчивост в атмосферата. В първите два дни обстановката ще е спокойна в часовете предиобед с разкъсване на облаците. Следобедите обаче ще се развиват гръмотевични бури с кратки, интензивни валежи и градушки. Подобни изгледи ранните прогнози допускат и за дните четвъртък и петък. Дневните температури през седмицата ще се движат в интервала 28-33 градуса с резки понижения след преминаващите бури.