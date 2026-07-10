Лекари от Университетската многопрофилна болница в Бургас спасиха челюстта на жена след 12-часова изключително сложна операция. Интервенцията е извършена на 24 юни и е първата по рода си за Бургаска област. В нея са участвали 15 медици от различни специалности, а пациентката вече се възстановява.

По време на операцията екипът е възстановил долната челюст на жената, която е била засегната от доброкачествен тумор. Чрез трансплантация лекарите са присадили собствена кост, както и тъкани и кръвоносни съдове, за да възстановят увредената област.

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„Нямам думи да им се отблагодаря, защото Господ ги изпраща. Господ да ги благослови, да им дава сили да спасяват още хора като мен“, каза пациентката Радка Чакърова. Тя сподели, че постепенно свиква с присадената кост и вярва, че скоро ще я усеща като част от себе си.

По думите на д-р Мая Стоянова операцията е знакова както за болницата, така и за региона. „Уникалното е, че за първи път извършваме такава операция на територията на областната болница и изобщо в Бургаска област. Планирахме я дълго време, за да оптимизираме оперативния процес и той да продължи възможно най-кратко“, обясни тя.

В момента пациентката е настанена в отделението по съдова хирургия, където продължава възстановяването си под наблюдението на лекарите.