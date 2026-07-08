24 медала и рекордно представяне за България на Европейските игри за трансплантирани. Шест от отличията са на Георги Пеев – първият българин с трансплантирани сърце и бъбрек, изкачил Килиманджаро без кислород. Зад спортния успех обаче стои един сериозен проблем – днес у нас се правят по-малко трансплантации в сравнение с преди 20 години.

През 2026 г. е имало 4 трансплантации на бъбреци, а 2014 г. е имало 44. Към тази година има само една сърдечна трансплантация, през 2025 г. - също, а през 2015 г. са били 9.

Ирен Дикова за Европейското първенство за атлети с трансплантации

„Има абсолютен регрес по отношение на трансплантациите. Причината е ясна –абсолютното нежелание на властта да реформира сектора и да направи нужните промени, за да заработи системата. В момента ситуацията е изключително тревожна и хора дори не се вписват в листа за чакащи за трансплантации. Доверието към системата е тотално счупено и нуждаещите прибягват до лечение в други държави чрез дарителски кампании”, посочи Пеев.

Пеев разказа повече за състезанието: „Бяхме 16 състезатели, а с нас имаше лекарски екип и мениджър. Преборихме се за финансиране по програмата за насърчаване на донорството, като ни бяха платени самолетните билети. Аз участвах основно в плуването. Имам и медал в турнира по футбол . Класирахме се за финал, като загубихме с дузпи от Полша, но пък победихме големи отбори като тези от Германия, Ирландия, Португалия”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева