МОСВ призовава за своевременно подаване на сигнали при открити бедстващи или мъртви китоподобни бозайници. От там допълват, че не е възможно категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско животни.

За случая ви разказахме в предаването „Здравей, България” .

От МОСВ допълват, че компетентните институции са били уведомени приблизително седмица след откриването на животните. Тогава останките вече са били в напреднал стадий на разлагане, което не позволява вземането на биологични проби и извършването на ветеринарни аутопсии. Подобни изследвания могат да бъдат извършени само върху пресни останки, не по-късно от 24 часа след настъпването на смъртта. Освен това през летните месеци процесите на разлагане протичат значително по-бързо, допълват от МОСВ.

Според експертната оценка, базирана на снимковия и видеоматериал, останките най-вероятно са на муткури (морска свиня) – най-малкият вид китоподобен бозайник в Черно море. Видът е най-честата жертва на т.нар. приулов – случайно заплитане в рибарски мрежи. Поради малките си размери и начина си на живот в крайбрежните води, муткурите са особено уязвими към подобни инциденти. Наличието на голям брой екземпляри на едно място представлява необичайно явление, но най-вероятната хипотеза е едновременно удавяне след заплитане в рибарски мрежи.

От МОСВ подчертават, че случайният улов на китоподобни бозайници представлява сериозен екологичен проблем, който изисква надеждни данни и ефективно управление. Законът за рибарството и аквакултурите предвижда задължение за деклариране на случаите на приулов, като събирането на тази информация е от ключово значение за оценката на въздействието върху популациите и за планирането на адекватни мерки за тяхното опазване.

РИОСВ – Бургас и РИОСВ – Варна събират и обобщават информация за всички намерени китоподобни бозайници по българското Черноморие съгласно инструкция за взаимодействие, утвърдена от министъра на околната среда и водите. Данните се включват в национален регистър, а при постъпване на сигнали инспекторите извършват проверки на място и предприемат необходимите действия. При живи животни се организират мерки за безопасното им връщане в морето.

От началото на летния сезон в РИОСВ – Бургас са постъпили 97 сигнала за намерени мъртви китоподобни бозайници, а в РИОСВ – Варна – 112. И в двата района се отчита леко увеличение спрямо същия период на 2025 г. По-рано тази година аутопсии на четири муткура, открити край село Езерец, доказаха, че причината за смъртта им е удавяне вследствие на заплитане в рибарски мрежи.

По случая край Приморско РИОСВ – Бургас и МОСВ вече извършиха необходимата координация. Регионалната инспекция ще информира официално Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с цел извършване на допълнителни проверки за евентуални нарушения при осъществяването на риболовната дейност в района.

Паралелно с това МОСВ стартира процедура за изготвяне на национален аналитичен инструмент за събиране и анализ на данни за случайния улов на китоподобни бозайници в българските морски води. Анализът ще бъде разработен от Института по океанология към Българската академия на науките и ще подпомогне изпълнението на ангажиментите на страната по европейското природозащитно законодателство. Целта да се повиши събираемостта на обективни и достоверни данни, за да се установи реалният мащаб на разглеждания екологичен проблем, пишат от МОСВ.

Министерството на околната среда и водите призовава гражданите, рибарите, водолазите и всички, които установят бедстващ или мъртъв китоподобен бозайник, незабавно да уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите, включително чрез дежурните „зелени телефони“. Навременното подаване на сигнала е от решаващо значение за извършването на експертни изследвания и за установяването на причините за смъртта на животните.

Редактор: Ина Григорова