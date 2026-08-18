Снимка: Стопкадър
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Взривното устройство е открито заради ниските нива на реката
Полиция и експерти по обезвреждане на бомби извършиха контролирана детонация на мина от Втората световна война, открита в Дунав в Словакия. Видеоклипове, публикувани от полицията, показват как служители се приближават до мината във водата, преди внимателно да я извадят.
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След това взривното устройство е транспортирано до безопасно място на сушата, закопано в земята и зарито с пясък, преди да бъде детонирано.
Поредица от рекордни горещи вълни в Европа това лято причини тежка суша в части от континента, засягайки основни водни пътища като Дунав. В коритото на реката се появиха различни находки.Редактор: Станимира Шикова
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