Необичайна практика набира популярност сред пътуващите. Туристи започнаха да увиват биометричните си паспорти в алуминиево фолио от страх, че личните им данни могат да бъдат прочетени дистанционно. Тенденцията се разпространява чрез социалните мрежи и туристически форуми.

Идеята се основава на способността на метала да блокира радиочестотни сигнали. Привържениците на метода смятат, че фолиото може да попречи на т.нар. RFID скимиране – опит информацията от електронния чип на паспорта да бъде прочетена без знанието на притежателя му.

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Специалисти по киберсигурност обаче определят подобна предпазна мярка като ненужна. Според тях възможността случаен човек да премине покрай турист и незабелязано да извлече използваеми лични данни от паспорта му е изключително малка.

Съвременните биометрични паспорти разполагат с електронен чип, който съхранява данни, използвани за потвърждаване на самоличността на притежателя и за по-сигурно преминаване през граничния контрол. Информацията е защитена чрез специални механизми за сигурност и криптографски протоколи. За достъп до данните не е достатъчно просто в близост до документа да бъде поставен безжичен четец. При стандартните системи първо трябва да бъде получена информация от машинночетимата зона на паспорта, а достъпът до по-чувствителни биометрични данни е допълнително защитен. Затова специалистите смятат, че страхът от масово дистанционно „източване“ на биометрични паспорти не отговаря на реалния риск.

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Алуминиевото фолио действително може да затрудни разпространението на радиосигнали, но използването му при пътуване може да създаде повече неудобства, отколкото реална защита. Паспортът трябва да бъде разопакован при всяка проверка, а след това отново увиван.

Според експертите популярността на практиката е по-скоро отражение на нарастващите страхове за сигурността на личните данни, които лесно се разпространяват в социалните мрежи. За повечето пътуващи е достатъчно паспортът да се съхранява внимателно в чанта или защитен джоб. Хората, които все пак искат допълнителна физическа защита срещу радиочестотно четене, могат да използват предназначен за тази цел RFID блокиращ калъф вместо кухненско алуминиево фолио.

Редактор: Цветина Петкова