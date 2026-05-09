Скъпи самолетни билети, отменени полети и затруднения по летищата очертават труден летен сезон за пътувания в Европа. Причина за това е напрежението в Близкия изток, довело до недостиг на самолетно гориво, както и новите гранични правила за неевропейски граждани, които създават сериозни забавяния и хаос на терминалите.

Най-силно засегнати са британските туристи. Въведените от април изисквания за биометрични данни, включително снемане на пръстови отпечатъци при влизане в Европейския съюз, вече доведоха до километрични опашки по летищата по време на великденските празници. Част от пътуващите са изпуснали полети и са останали блокирани, което е довело до отказ от предварителни резервации за лятото.

Европейската комисия засега не отчита недостиг на керосин в ЕС

Гърция е първата европейска държава, която обяви, че временно ще изключи британските туристи от новите биометрични изисквания, за да избегне задръствания по границите в пиковия сезон. Подобни стъпки може да последват и други държави, силно зависими от туризма.

Миграционният консултант Атанас Чиков коментира, че новите системи за контрол и във Великобритания също създават затруднения. Според него забавяния при актуализиране на паспортни данни са довели до случаи, в които хора, живеещи от години на Острова, не са успели да се върнат навреме след празници. Той дава пример със семейство, което не е било допуснато да се качи на полет заради невалиден документ, въпреки че е запазило стария си паспорт. В резултат семейството е останало на летището и е платило около 900 паунда за нови билети.

По думите на Чиков британските власти могат да връщат пътници за тяхна сметка, ако документите им не фигурират в системата, като към авиокомпаниите могат да бъдат налагани и санкции.

Експертът съветва пътуващите да актуализират навреме данните си при смяна на паспорт и да проверяват статуса си в британските системи, за да избегнат проблеми и евентуално връщане от летищата.

