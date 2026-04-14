Засега в Европейския съюз не се наблюдава недостиг на керосин. Това заяви говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков.

Говорителят коментира въпроси, свързани с предупреждения на европейски авиокомпании, че доставките на достатъчно гориво за гражданските полети е под въпрос заради събитията в Ормузкия проток.

Възможно е скоро да възникне недостиг. Съгласуваме много внимателно необходимите действия между държавите от ЕС и производителите, обясни говорителят. По думите му доставките на суров петрол за европейските рафинерии остават стабилни и още не се налага освобождаване на количества от запасите. ЕС произвежда 70 на сто от необходимото самолетно гориво.

По въпроса за Ормузкия проток той посочи, че свободното корабоплаване е от основно значение за ЕС. Приветстваме всяка инициатива за осигуряване на свобода на движението през протока, допълни говорителят.

