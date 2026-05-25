Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски извършиха проверка на място на напредъка по възстановяването на авариралата водопроводна връзка за Севлиево. Заради повредата градът и още шест населени места в общината са без вода от три дни.

Съоръжението е било прекъснато след повишаване на нивото на река Видима вследствие на обилните валежи в събота, като от водопровода е откъснат участък с дължина 87 метра. Регионалният министър съобщи, че необходимата част от тръбопровода е доставена и е монтирана така че до края на деня и началото на утрешния Севлиево отново да има водоснабдяване - според оптимистичните очаквания. Според него причината за бедствието е природна, но ако има други, те ще бъдат констатирани. Шишков допълни, че според песимистичния сценарий утре до средата на деня Севлиево ще има вода. Той обърна внимание и на незадоволителното състояние на ВиК мрежата, чиято система е връщала дъждовна вода, допринасяйки за наводненията.

Социалният министър обясни, че помощта, която може да бъде получена, е минимум три вида. "Максималният размер е близо 4000 евро, разделена на три - еднократна, допълнителна и фонд "Социална закрила" - подмяна на унищожени електроуреди. Помощите са следните - 1171 евро еднократна, допълнителна - 1500 евро и до 1300 евро за оборудване. За тях има осигурени пари в бюджета и се изплащат изключително бързо", каза тя.

Ефремова припомни, че социалното министерство разполага с програма за превантивни дейности при бедствия, по която се наемат безработни, като по нея ще има координация за насочване на човешки ресурс.

Земеделският министър обяви, че около 3000 дка са пострадали от бедствието, има щети по животновъдни обекти, пасища и кравеферми. По думите му земеделските служби работят на терен по опис на щети и отводняване. "От момента на подаване на заявлението има 10-дневен срок, в който се подаде информация за терените за обезщетение, информацията се насочва към ведомството", добави Абровски. Той призова земеделците и животновъдите да се свържат с отговорните агенции час по-скоро.

Най-сериозно засегнати са районите на Велико Търново, Габрово, Априлци и Севлиево, където водите излизат от коритата си, заливат улици и блокират пътни артерии.

Севлиево се очертава като един от най-тежко пострадалите райони, където започва разчистване след водното бедствие. Улици са останали под над метър вода, а десетки жители са били евакуирани с лодки заради покачването на река Росица. Един мъж е в неизвестност, след като е бил повлечен от придошлите води.

Над 100 домакинства във Велико Търново и населените места от общината са пострадали от голямото наводнение. Това съобщи кметът Даниел Панов след заседание на Общинския кризисен щаб, проведено съвместно със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска.

Клисурска благодари на местната власт за бързата реакция при овладяването на последиците от бедствието и подчерта, че държавата и общината ще работят координирано за навременна подкрепа на пострадалите хора.

Още от днес следобед смесени екипи на Общината и Дирекция „Социално подпомагане“ започват обходи на засегнатите домакинства. Целта е да бъдат изготвени необходимите доклади и документи за отпускане на държавните помощи. На заседанието на кризисния щаб е била създадена организация за работата на комисиите през следващите часове.

По думите на заместник-министър Клисурска пострадалите ще могат да кандидатстват за няколко вида кумулативна помощ. Предвидени са 1171 евро за основно жилище при регистрация по настоящ адрес, допълнителни 1550 евро, ако имотът е единствен дом на семейството, както и още 1300 евро за увредена техника и обзавеждане. До момента собствеността е уточнена на около 65% от засегнатите адреси.

Кметът Даниел Панов отново настоя за бързо свикване на междуведомствената комисия по бедствия и аварии, за да започне възстановяването на разрушената инфраструктура – улици, пътища и мостове, както и почистването на речните корита.

От Общината съобщиха още, че е подготвен типов документ, необходим пред застрахователните компании при щети върху застраховано движимо и недвижимо имущество. Бланките ще бъдат достъпни за гражданите от 26 май в информационния център на сградата на Общината.