Актьорът Виктор Калев гостува в студиото на „Събуди се“ с характерното си спокойствие и топлота, но и с онова вълнение, което често го съпровожда на сцената. Той отправи празничен поздрав към зрителите и сподели, че за него 24 май винаги носи особена приповдигнатост и благодарност към хората, които са го изградили като личност.

Калев се върна към родния си Златоград и детските спомени от празника. Той описа 24 май като ден с „различен въздух“ – изпълнен с аромат на пролет, начало и надежда. По думите му дори задължителните училищни манифестации са били носили усещане за общност и радост.

Актьорът си спомни и следпразничните изяви в читалището, където децата са се включвали в художествена самодейност и са чакали с нетърпение да покажат наученото пред близките си.

Особено силен акцент в разговора беше ролята на учителите и семейството. Калев ги нарече истинските „будители“ – хората, които тихо и без публичност запалват любовта към словото и сцената. Той подчерта, че благодарение на родителите и преподавателите си е получил не само знания, но и ценности като честност, смелост и чувство за мярка. Именно те, по думите му, са в основата на всяко негово творческо решение.

Актьорът разказа и за емоционалното си завръщане в родния край със спектакъла „Грамофонът“. Срещата с познати лица – учители, съученици и съседи – се превърнала в силно емоционално преживяване, изпълнено с прегръдки, спомени и дори сълзи.

Калев призна, че именно родната публика го поставя пред най-голямото изпитание – да бъде по-добър от предишния път и да предаде историите така, че зрителите да се разпознаят в тях.

Говорейки за дългогодишния си моноспектакъл, Калев подчерта, че въпреки опита вълнението не изчезва. Дори след стотици представления той продължава да излиза на сцената така, сякаш е за първи път. „Ако това вълнение изчезне, вероятно ще спра да играя“, сподели той, като добави, че за него най-важното е публиката да си тръгва заредена със смях, емоция и размисъл.

Актьорът загатна и за нов творчески проект с работно заглавие „Касетофонът“. По думите му това е естествено продължение на дългогодишната работа по сценичните му спектакли.

Калев завърши с послание за човечност и споделени мечти – да бъдем по-добри, по-смирени и по-отворени към успехите на другите, защото именно в това се крие истинската сила на обществото.

Редактор: Цветина Петкова