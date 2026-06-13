Хиляди хора протестираха за пореден ден в Албания срещу планираното строителство на луксозен курорт, свързван с Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп.

Демонстрантите настояват проектът да бъде спрян заради опасения за щети върху защитена крайбрежна зона. Там живеят фламинго, тюлени и морски костенурки. Въпреки недоволството албанският премиер Еди Рама заяви, че правителството няма намерение да се отказва от проекта.

Хиляди албанци отново протестираха в Тирана срещу туристически проект на Джаред Къшнър

Протести и сблъсъци в Албания заради мегапроект, свързван със семейството на Тръмп (ВИДЕО)

Редактор: Станимира Шикова