-
Пилотът Николай Калайджиев подобри рекорд на Гинес в небето над Горна Оряховица
-
Мондиал на рекорди и скандали: Непоносими цени и празни места по стадионите
-
„Темата на NOVA”: Усещане за инфлация (ВИДЕО)
-
Връчиха ежегодните ученически награди на Фондация "Ценности"
-
Изложба представя творчеството на Салвадор Дали в Перник
-
„Ничия земя“: Признания зад решетките (ВИДЕО)
Хората се опасяват от щети върху защитена крайбрежна зона
Хиляди хора протестираха за пореден ден в Албания срещу планираното строителство на луксозен курорт, свързван с Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп.
Демонстрантите настояват проектът да бъде спрян заради опасения за щети върху защитена крайбрежна зона. Там живеят фламинго, тюлени и морски костенурки. Въпреки недоволството албанският премиер Еди Рама заяви, че правителството няма намерение да се отказва от проекта.
Хиляди албанци отново протестираха в Тирана срещу туристически проект на Джаред Къшнър
Протести и сблъсъци в Албания заради мегапроект, свързван със семейството на Тръмп (ВИДЕО)Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни