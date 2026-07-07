Тайфун удари Китай, отнемайки живота на най-малко деветима души. Повече от 62 000 жители на южния град Нанин са били евакуирани като превантивна мярка.

Стихията „Майсак“ взе четири жертви в Нанин, административен център на провинция Гуанси. Там се е съсала стена на воден резервоар, , след като проливните дъждове, предизвикани от тайфуна, доведоха до рязко покачване на нивата на реките. Огромно количество вода заля засегнатите райони, а властите обявиха най-висока степен на готовност заради наводненията.

Петима загинаха при проливни дъждове в Северен Китай, евакуираха хиляди​

A reservoir wall broke in Nanning, China, sending out a torrent of water after rivers swelled from the passage of a typhoon. At least two people have been killed by flooding due to Typhoon Maysak, officials have said. Read more: https://t.co/cdN3rZF9kA pic.twitter.com/3z8iOPBKNd — BBC News (World) (@BBCWorld) July 7, 2026

В град Фанчънган, разположен по на юг, придошлите води заляха улици и превърнаха пътната инфраструктура в опасни речни корита. Разпространени кадри сериозни наводнения в ниските части на града, приземни етажи на сгради, както и подлези.

🌀 Typhoon Maysak slams Fangchenggang.



📅 July 2026



Typhoon Maysak is currently impacting Fangchenggang in Guangxi Province, China, with powerful winds and heavy rainfall following its landfall.#TyphoonMaysak #Fangchenggang #Guangxi #ChinaTyphoon pic.twitter.com/0WG2yvbxYX — 24/7 Weather phenomena Observer (@MoazMoaz777) July 5, 2026

Сериозни щети са нанесени и в град Гуйган, разположен на около 270 км от Нанин. Придошлите води превърнаха широки пътни участъци в езера, потопиха десетки автомобили и предизвикаха кални свлачища, които се спуснаха по склоновете към строителни площадки.

Екстремните метеорологични явления засегнаха и други части на Китай. В провинция Гансу свлачище затрупа 33 души, докато рядко срещано торнадо премина през провинция Хубей, отнемайки живота на 11 души и ранявайки още 173.

A landslide in Gansu buried 33 people, a rare tornado struck Hubei injuring 173 and killing 11, and Guangxi's flood alert was raised to red as water levels surpassed warning thresholds at 70 monitoring stations. pic.twitter.com/j1DWwc030H — Interesting Engineering (@IntEngineering) July 7, 2026

В същото време в южната провинция Гуанси властите повишиха нивото на предупреждение за наводнения до най-високата червена степен, след като нивата на реките надхвърлиха критичните стойности на 70 хидрологични станции.

Пороите взеха още жертви и в Северен Китай. Петима души са загинали вследствие на внезапни наводнения - двама във Вътрешна Монголия и трима в град Фушун, провинция Ляонин.

Тропическа буря удари Япония, има пострадали (ВИДЕО)

Метеорологичните служби предупреждават, че проливните валежи ще продължат и през следващите дни, което повишава риска от нови наводнения, свлачища и допълнителни щети върху инфраструктурата. Заради „изключително обилните валежи“ властите повишиха нивото на готовност за реакция при наводнения до най-високата степен. Според тях очакваните дъждове могат да доведат до ново влошаване на обстановката и да затруднят спасителните и аварийните дейности.

Тропическата буря, която през уикенда премина през Виетнам и островната провинция Хайнан, продължава да носи проливни валежи, докато отслабва и се придвижва към вътрешността на Китай. Президентът Си Дзинпин призова за „всеобхватни усилия“ в помощ на пострадалите и разпореди мобилизирането на всички необходими ресурси за спасителните операции и овладяването на кризата.

Редактор: Иван Иванов