Върховният съд на Пакистан разпореди бившият премиер Имран Хан да бъде преместен от затвора в болница. Това съобщи неговата партия - Пакистанско движение за справедливост. Решението удовлетворява дългогодишно искане на партията и семейството му, които изразяват тревога за здравословното му състояние.

73-годишният бивш играч на крикет и политик е в затвора от август 2023 г., след като беше осъден по няколко дела. Хан твърди, че обвиненията срещу него са политически мотивирани след отстраняването му от власт през 2022 г. Синовете му многократно са изразявали безпокойство за влошаването на зрението му. Адвокатите му заявиха, че той загубил значителна част от зрението си, докато бил в затвора.

23 години затвор за бившия премиер на Южна Корея за съучастие в обявяването на военно положение

Говорител на Пакистанското движение за справедливост приветства решението на съда, казвайки, че преместването на Хан в болница е трябвало да случи по-рано, за да не се влошат толкова зрението му и общото му здраве. Хан трябва да остане в болницата, докато лекарите не установят, че състоянието му е стабилно, обясни говорителят. Съдът разпореди той да бъде преместен в болница в рамките на 48 часа и да остане там до 16 септември, съобщи в социалната мрежа X говорител на бившия премиер.

След отстраняването си от власт чрез вот на недоверие Хан бе съден по няколко дела. Част от присъдите срещу него бяха отменени, а някои обжалвания все още са висящи. Хан отрича да е извършил нарушения. През февруари известни крикет звезди от цял свят, включително от Индия, призоваха за по-добро отношение към бившия пакистански премиер, изразявайки сериозна загриженост за условията, в които той е държан.

Главният прокурор на Международния наказателен съд беше окончателно отстранен

Пакистанското движение за справедливост спечели парламентарните избори през 2018 г. и запази значителна подкрепа в ключови провинции. Преди изборите през 2024 г. партията обаче беше лишена от традиционния си предизборен символ в бюлетините, което принуди кандидатите ѝ да се явят като независими.

Редактор: Станимира Шикова