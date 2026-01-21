Южнокорейски съд осъди бившия премиер Хан Док Су на 23 години затвор за съучастие в обявяването на военно положение. Присъдата е с 8 години по-дълга от поисканата от прокуратурата, предаде АФП.

„Обвиняемият не е спазил задълженията и отговорностите си като министър-председател до самия край“, заяви съдия Ли Джин Гван от Централния окръжен съд в Сеул. Тя посочи, че указът за военно положение, издаден от президента Юн Сук Йол през декември 2024 г., е имал за цел „да подкопае конституционния ред“ и се равнява на бунт.

Кой е Хан Док-су - и.д. президент на Южна Корея

Самият Юн беше подведен под импийчмънт и отстранен от Конституционния съд през април миналата година, което доведе до провеждането на частични избори два месеца по-късно.

Сваленият южнокорейски президент не се яви на разпит

Ли посочи, че макар 76-годишният Хан да е „изразил загриженост пред Юн“ относно тази стъпка, той не „се противопоставил изрично“, нито е призовал други членове на кабинета да разубедят Юн.

По време на процеса Хан отрече да е извършил нарушение, като настоя, че никога не е подкрепял или помагал за обявяването на военно положение.

След като Юн беше отстранен от поста си, Хан пое функциите на временно изпълняващ длъжността президент. През май той подаде оставка, за да се кандидатира за президент, но скоро кампанията му се провали, след като партията на Юн отказа да го номинира.

