Две малки леопардчета са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора и поредното ценно попълнение в многобройната и разнообразна колекция на зоологическата градина. Близнаците са от мъжки пол и са родени на 28 юли. Те са в отлично здравословно състояние и с желание за игри и пакости, а майка им е неотлъчно до тях, разказват от зоопарка.

Бебетата се казват – Джай (Jai - „завоевател“) и Шанти (Shanti - „мир“). Двете малки леопардчета са първото потомство на своите родители – четиригодишните Лея и Данте. Те пристигат в Зоопарк Стара Загора от Словакия през 2022 г.

„Чувстват се прекрасно в тяхното клетъчно съоръжение. Майката полага огромни грижи за своите бебета. Макар и малки вече проявяват характер на типични хищници“, сподели ръководителят на Зоопарк Стара Загора д-р Найден Илинов.

„Единият е доста по-агресивен, буен. Затова сме им дали тези имена”, обясни Хубена Бинева.

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Снимка: БГНЕС

Раждането на леопардчетата е специален момент както за екипа на зоопарка, така и за посетителите. Бременността при леопардите продължава приблизително 90-105 дни, като обикновено се раждат между две и три малки. В природата майката търси спокойно и защитено укритие, където да роди и да отглежда малките си, далеч от потенциални заплахи. Именно затова в първите седмици след раждането майката и малките се нуждаят от спокойствие и сигурност.

Редактор: Цвета Лазаркова