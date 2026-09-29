Журналисти, правозащитници, учени и други участници в обществения дебат ще могат да получат по-бърза съдебна защита срещу дела, използвани като средство за натиск. Правната комисия в Народното събрание одобри на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени срещу т.нар. „дела шамари“ (SLAPP).

Законопроектът е внесен от Министерския съвет и въвежда в българското законодателство европейските правила за защита на хора, срещу които се завеждат явно неоснователни или злоупотребяващи съдебни производства заради участието им по въпроси от обществен интерес.

Правната комисия прие по-голяма защита на журналисти от „дела шамари“

Същността на т.нар. SLAPP дела е използването на съдебната процедура не толкова за защита на действително накърнено право, колкото като инструмент за натиск. Продължителността на делото, разходите по него и необходимостта ответникът да се защитава могат да имат финансов и репутационен ефект и да възпират публичното му участие.

Правосъдният министър Николай Найденов обясни, че защитата не се ограничава само до журналистите и медиите. Новите правила обхващат по-широк кръг лица, които упражняват правото си на свободно изразяване и разпространяване на информация. Сред тях са защитници на човешките права и представители на научната общност.

В Гражданския процесуален кодекс се създават специални правила за дела, свързани с публичното участие на ответника. Понятието обхваща изразяването на мнение и разпространяването на информация, дейности в областта на изкуството и науката, както и упражняването на свободата на събранията и сдружаването, когато става дума за въпрос от обществен интерес.

Една от съществените промени дава възможност очевидно неоснователен иск да бъде отхвърлен още на ранен етап от съдебното производство. Целта е ответникът да не бъде принуждаван да участва продължително в дело, когато още в началото може да бъде установено, че претенцията срещу него е очевидно неоснователна.

Предвидени са и допълнителни механизми за защита, когато има признаци, че съдебното производство се използва за ограничаване или санкциониране на публичното участие на ответника.

Какво предвиждат промените срещу делата „шамари“

Сред обстоятелствата, които съдът ще може да отчита, са сериозна неравнопоставеност между страните, прекомерен или непропорционален размер на претенцията, множество или координирани дела по сходни казуси, сплашване и тормоз, икономически или политически натиск и злоупотреба с процесуални права.

Като възможни индикатори са посочени още умишленото насочване на иск срещу физическо лице вместо срещу юридическото лице, отговорно за съответната публикация или изявление, действия за дискредитиране на ответника или разкриване на подробности от личния му живот, както и изборът на съд като средство за допълнителен натиск.

Редактор: Цветина Петкова