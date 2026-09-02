Парламентарната комисия по правни въпроси подкрепи на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени срещу т.нар. SLAPP дела - съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и други хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес.

Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше одобрен единодушно от присъстващите членове на комисията – със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.

Какво предвиждат промените срещу делата „шамари“

Промените са свързани с прилагането на европейската Директива 2024/1069 от 11 април 2024 г., която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява.

Целта е съдът да не може да бъде използван като инструмент за сплашване и ограничаване на критични позиции или на обществения дебат. Същевременно предложенията трябва да запазят правото на достъп до съд, справедлив процес и защита на правата и доброто име на всички страни.

Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева посочи, че една от очакваните последици от промените е намаляване на делата срещу журналисти и други хора, които участват публично по въпроси от обществен интерес.

Според нея новите правила биха могли да ограничат и натоварването на съдилищата с производства, при които съдебният процес се използва не толкова за реална защита на нарушени права, колкото като средство за натиск.

МС предлага законодателни промени срещу „делата шамари”

Кечева уточни, че при подготовката на законопроекта в работните групи към Министерството на правосъдието са участвали и представители на магистратската общност, като техните позиции са били взети предвид.

Любомир Талев от Съвета по законодателство към правосъдното министерство обясни, че европейската директива се отнася конкретно до дела с трансграничен характер. Държавите членки обаче могат да осигурят по-висока степен на защита от заложените в европейското законодателство минимални стандарти.

Председателят на правната комисия Янка Тянкова от „Прогресивна България“ определи законопроекта като първа по рода си инициатива, внесена в Народното събрание с конкретната цел да защити журналисти, учени, общественици и природозащитници от подобен съдебен натиск.

Правосъдното министерство предлага да се сложи край на делата "шамари" срещу журналисти

По думите ѝ SLAPP делата, известни още като „дела шамари“, не са рядкост в България, въпреки че към момента няма актуална официална статистика за броя им. „Въвеждат се специални правила, които изцяло защитават свободата на словото в страната и възпрепятстват директния натиск, включително и чрез правни способи, за въздействие върху журналистите“, заяви Тянкова.

Комисията одобри и образец на декларация по Закона за съдебната власт

По време на заседанието правната комисия одобри и образец на декларация за имущественото състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и наличието на частен интерес във връзка със съгласувателната процедура, предвидена в Закона за съдебната власт.

Редактор: Цветина Петкова