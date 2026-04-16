Министерството на правосъдието предлага промени в Гражданско-процесуалния кодекс, които да ограничат делата „шамари” срещу журналисти и граждански активисти. Промените, които осигуряват защита при явно неоснователни искове или съдебни производства, целят да предотвратят злоупотребата с правосъдие като средство за натиск и сплашване. Проектът бе публикуван в четвъртък за обществено обсъждане.

Като мярка за ефективна защита по делата „шамари” се урежда възможност за прекратяване на производството в ранен етап, чрез решение по същество. Това ще става по искане на ответника. Най-често това са журналисти или граждански активисти.

Съдът ще се произнася по искането в едноседмичен срок и ако установи, че искът е очевидно неоснователен, дава едноседмичен срок на ищеца за обоснове иска си. В случай, че не го направи, или въпреки това искът е очевидно неоснователен, съдът постановява решение в закрито заседание, с което отхвърля иска по същество и съдебното производство приключва.

