Дърво падна върху две коли в центъра на София. Инцидентът станал в района на 38 ОУ „Васил Априлов“ и ул. „Шейново“, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът е подаден малко след полунощ.

Дърво падна върху три автомобила в центъра на Монтана (СНИМКИ)

Дърво падна върху три автомобила в Асеновград (СНИМКИ)

Редактор: Цвета Лазаркова