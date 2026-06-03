Снимка: Христо Воденов/БТА, архив
Инцидентът е станал в района на 38 ОУ „Васил Априлов“
Дърво падна върху две коли в центъра на София. Инцидентът станал в района на 38 ОУ „Васил Априлов“ и ул. „Шейново“, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Сигналът е подаден малко след полунощ.
Дърво падна върху три автомобила в центъра на Монтана (СНИМКИ)
Дърво падна върху три автомобила в Асеновград (СНИМКИ)Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Йоана Христова, БТА
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