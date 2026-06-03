Дрифт шоу и мотодемонстрации превърнаха Русе в сцена на високи скорости и силни емоции, но събитието имаше и важна благотворителна мисия - подкрепа за петгодишната Бояна в инициативата „Крачка напред с Бояна“.

Момиченцето е родено преждевременно и още от първите дни след раждането преминава през серия тежки медицински интервенции. Диагностицирана с церебрална парализа, тя се нуждае от интензивна и скъпоструваща рехабилитация, за да има шанс да проходи. Според специалисти именно ранната и постоянна терапия е ключова за нейното развитие, а семейството продължава борбата с надежда за напредък.

Майката на Бояна разказва, че детето е преминало през роботизирана рехабилитация в чужбина, която дава добри резултати, но лечението изисква сериозни финансови средства. Цената на лечението обаче е висока - един час такава рехабилитация струва между 130 и 150 евро. За Бояна са необходими поне четири интензивни курса годишно.

Семейството разчита на благотворителни кампании, като се стреми да избира не най-скъпите, а най-ефективните терапии. Лечението се провежда най-вече в Германия и Чехия, а последният разход е на стойност около 3700 евро, като това покрива само престоя.

Благотворителната кауза бе подкрепена по време на „Адреналин Фест“, организиран от Автомобилен спортен клуб - Русе. Професионални дрифт пилоти от България и Европа показаха зрелищни изпълнения, а част от събитието бе специалната инициатива „дрифт такси“, при която желаещите плащаха такса, превръщана в дарение.

Сред публиката и участниците централно място зае самата Бояна, която бе аплодирана и подкрепяна от десетки хора. Организаторите подчертаха, че именно нейният дух и усмивка са вдъхновили инициативата.

Събраните средства от дарения и активности на фестивала надхвърлиха 2500 евро, като организаторите решиха да закръглят сумата и да дарят 3000 евро за лечението на детето. Според тях всяка помощ е още една крачка към целта - Бояна да проходи и да има нормално детство.

Можете да помогнете на Бояна по следните начини:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/krachka-napred-s-boyana

Чрез дарителска сметка в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК:

BG15UNCR70001524966482

Бояна Ивелинова Симеонова