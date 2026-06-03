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42-ма свидетели и вещи лица ще бъдат разпитани днес и утре
42-ма свидетели и вещи лица ще бъдат разпитани по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково. Заседанието е насрочено за днес и утре.
Разпитите започнаха с майката на убитото дете.
Предадоха на съд обвиняемия за смъртта на Маги от Хасково, удушена и затворена в бидон
Маги изчезна през април миналата година. Тялото ѝ беше открито в бидон дни по-късно. След убийството в Хасково имаше протести, които доведоха до смяна на директора на полицията.
Обвиняем е съученик на Маги, който тогава бил непълнолетен и заради това законът предвижда наказание до 12 години.
Близките на убитото момиче предявиха граждански иск за общо 1,8 милиона евро обезщетение.Редактор: Цвета Лазаркова
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