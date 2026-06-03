42-ма свидетели и вещи лица ще бъдат разпитани по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково. Заседанието е насрочено за днес и утре.

Разпитите започнаха с майката на убитото дете.

Предадоха на съд обвиняемия за смъртта на Маги от Хасково, удушена и затворена в бидон

Маги изчезна през април миналата година. Тялото ѝ беше открито в бидон дни по-късно. След убийството в Хасково имаше протести, които доведоха до смяна на директора на полицията.

Обвиняем е съученик на Маги, който тогава бил непълнолетен и заради това законът предвижда наказание до 12 години.

Близките на убитото момиче предявиха граждански иск за общо 1,8 милиона евро обезщетение.

Редактор: Цвета Лазаркова