Задържаха и обвиниха трима души за кражба в Благоевград. При разследването у тях са открити незаконно държани оръжия и взривни вещества, съобщават от пресцентъра на Районна прокуратура - Благоевград.

Четирима задържани за заплахи, побои и кражби в Благоевград

На 27 март между 9:15 и 12:00 ч. от апартамент в Благоевград са били откраднати парични суми в различна валута, множество бижута и голямо количество видеокарти, собственост на чуждестранни граждани. Извършителите повредили дограмата и вътрешната част на заключващия механизъм на входната врата на жилището, за да проникнат в него. Общата стойност на отнетите вещи възлиза на около 40 000 евро.

Снимка: Районна прокуратура - Благоевград

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за съпричастността към престъплението на трима мъже на възраст между 45 и 53 години, на които са повдигнати обвинения. С постановление на прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане „задържане под стража“ спрямо тях.

Тримата са осъждани и са привлечени към наказателна отговорност за извършване на престъплението при условията на повторност, посочват от държавното обвинение.

Снимка: Районна прокуратура - Благоевград

В рамките на разследването са извършени огледи, претърсвания и изземвания на адреси в София и в област Перник. На адрес в град Батановци, ползван от един от обвиняемите - е извършено претърсване, при което са открити и иззети пистолети, пушка, заглушител за огнестрелно оръжие, голямо количество боеприпаси от различен калибър, цилиндрични тела с надпис „Тротил 400 гр.“, проводници, огнепроводен шнур, противошокова палка, радиостанции, автомобилни ключове, кобури и пълнител за пистолет.

Снимка: Районна прокуратура - Благоевград

Образувано е досъдебно производство за държане на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества без надлежно разрешение.