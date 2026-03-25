Четирима младежи - трима на 18 и един на 19 години - са задържани за нападение над двама непълнолетни в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

Инцидентът е станал в следобедните часове на 23 март на черен път в района на квартал „Струмско“. По данни на полицията двамата пострадали са били бити, заплашвани и ограбени. От единия са отнети чанта, мобилен телефон, маратонки и около 50 евро, а от другия - телефон и портмоне с около 10 евро.

Полицията е предприела незабавни действия и е задържала четиримата заподозрени младежи от Петрич. Работата по установяване на съпричастността им към престъплението продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

