Окръжният съд във Варна наложи постоянна мярка „задържане под стража“ на 48-годишния Исмаил Ахмед, обвинен в опит за убийството на съпругата си, след като я залял със запалима течност и подпалил. По време на съдебното заседание стана ясно, че мъжът е упражнявал системно домашно насилие както над жената, така и над двете им деца.

Пред магистратите обвиняемият поиска да бъде настанен в болница, тъй като самият той е получил сериозни изгаряния по лицето и ръката. По думите му травмите му причиняват постоянни болки и безсъние, а предстои да му бъде извършена трансплантация на кожа.

Повдигнаха обвинение на мъжа, запалил съпругата си в село Медовец

Съдът обаче прие, че необходимото лечение може да бъде осигурено и в специализираната болница към затвора в София. До извършването на медицинската интервенция мъжът ще остане в следствения арест във Варна.

По време на заседанието прокуратурата разкри нови детайли около тежкото престъпление. Според държавното обвинение в нощта на инцидента Исмаил Ахмед е бил с близо 2 промила алкохол в кръвта. Разследването сочи, че той е залял съпругата си със запалима течност, съхранявана в пластмасова бутилка.

В обясненията си обвиняемият твърди, че горивото било прелято в бутилката, за да бъде използвано за косачката в двора. По думите му, докато пушел цигара, съпругата му влязла в стаята, цигарата паднала и това предизвикало пожара. Според прокуратурата обаче събраните до момента доказателства не подкрепят тази версия. Държавното обвинение посочи, че характерът и разположението на тежките изгаряния - основно по главата и гърдите на пострадалата - не съответстват на случайно разливане на горивото.

Жена беше залята със запалителна течност и подпалена пред децата си

От доказателствата по делото става ясно още, че първа на помощ на пострадалата се е притекла дъщеря ѝ, която започнала да гаси пламъците с кърпа. Едва след това обвиняемият направил опит да загаси огъня, като отвел съпругата си в банята и я поливал с вода от душа. Въпреки това жената вече била получила тежки изгаряния.

По делото са събрани и свидетелски показания, според които през последните две години в семейството имало системно домашно насилие. Разпитаните свидетели разказват за упражняван тормоз както над 48-годишната жена, така и над двете им деца - 20-годишната им дъщеря и 12-годишният им син.

Пострадалата остава в изключително тежко състояние в болница и с непосредствена опасност за живота. Ако жената почине вследствие на нараняванията си, обвинението срещу Исмаил Ахмед може да бъде променено от опит за убийство в умишлено убийство.

„Той преди две години спрял да работи, започнал да пие и оттогава започват проблемите и домашното насилие срещу всички в семейството. Жената в момента е в тежко състояние, с трета степен изгаряния, на командно дишане, тъй като тя не може да преживява болките”, обясни Златин Златев от Окръжна прокуратура-Варна.