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Сигналът е подаден в сряда вечерта
Безжизнените тела на мъж и жена са открити в дома им в столичния квартал „Бояна”. Сигналът е подаден в сряда вечерта. И двамата са били на 61 години.
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Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Води се досъдебно, съобщиха от СДВР за NOVA.
Според източници на NOVA вероятно става дума за убийство и самоубийство.
От Спешна помощ казаха, че сигналът е постъпил при тях в 20:24 часа. На място веднага са изпратени две линейки. Екипите само са констатирали смъртта.
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