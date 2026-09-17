Безжизнените тела на мъж и жена са открити в дома им в столичния квартал „Бояна”. Сигналът е подаден в сряда вечерта. И двамата са били на 61 години.

Продължава разследването на убийството на 6-годишно дете в София

Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Води се досъдебно, съобщиха от СДВР за NOVA.

Според източници на NOVA вероятно става дума за убийство и самоубийство.

От Спешна помощ казаха, че сигналът е постъпил при тях в 20:24 часа. На място веднага са изпратени две линейки. Екипите само са констатирали смъртта.