Институтът за пазарна икономика разработи интерактивна карта, която проследява командироването на съдии, прокурори и следователи през последните 10 години. Според старшия правен експерт в Института Екатерина Баксанова данните показват тревожна тенденция - над 80% от командированите съдии и около 90% от прокурорите са изпратени на по-висока инстанция.

„Когато това е съчетано с факта, че някои от тях са командировани с години и с другия факт, че на практика в регистъра не са видими никакви мотиви за тези командировки, това само по себе си не са мотиви, тъй като не става ясно защо един магистрат е предпочетен пред друг. Това създава впечатлението, че на практика командироването от способ, чрез който би трябвало да се компенсира диспропорционалната натовареност, се превръща в инструмент, който заобикаля конкурсното начало“, коментира Баксанова.

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По думите ѝ проблемът се задълбочава, когато командироването продължава години наред и е на по-висока инстанция. „Когато си командирован 10 или повече години и то на по-висока инстанция, т.е. получаваш по-високо възнаграждение, това не е просто командироване. Превръща се в повишаване и то чрез един алтернативен, предвиден път. Всяко решение за командироване е субективно, необосновано, взима се от един единствен човек - командироващият административен ръководител. Това поставя магистратите в уязвима позиция“, заяви правният експерт. Според нея рискът се увеличава и заради липсата на ясни мотиви както за командироването, така и за последващото откомандироване.

Баксанова посочи, че данните показват как би трябвало да изглежда институтът в нормалната му форма. „Те много ясно показват какво трябва да бъде командироването - за кратък период от време, често на една инстанция“, обясни тя. Според експерта дългото командироване на по-висока инстанция или в по-привлекателен в териториално отношение орган е корупционен риск, тъй като административният ръководител може във всеки момент да прекрати командироването.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова