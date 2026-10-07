Сезонът по Южното Черноморие приключва, а хотелите в Слънчев бряг постепенно затварят врати. И това лято готвачите и помощник-готвачите бяха сред най-търсените кадри в туризма, но и сред професиите с най-голям недостиг на квалифицирани работници.

Тази година одобрените за работна виза у нас сезонни работници са с 185% повече спрямо миналата. България е регистрирала близо 14 000 сезонни работници от чужбина, сред които и стотици готвачи.

„Това е най-дефицитната професия. От трети страни Агенцията по заетостта отчита устойчиво нарастващо търсене на сезонни работници, което компенсира недостига на националния пазар на труда. Общият брой на готвачите и помощник-готвачите, наети от началото на годината, е 761“, обясни Атанаска Янева, началник на Бюрото по труда в Бургас.

Най-много от наетите чуждестранни кадри са от Узбекистан и Киргизстан, следвани от Виетнам, Турция, Молдова, Индонезия, Бангладеш, Непал и Индия.

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В хотел в Слънчев бряг, където за изхранването на гостите е необходим кухненски екип от над 30 души, също разчитат на чуждестранни кадри. „Имахме турски готвач и той много добре се справяше. Беше от Одрин. За съжаление, отиде да си удължи визата, но не успя. Имаше проблеми и с нашето посолство и отиде да работи някъде в Белгия или на Запад. Не се върна тук“, разказа хотелиерът Пламен Копчев.

Заради недостига на кадри работодателите все по-често се обръщат към Турция. „Прибягваме до помощ от съседна Турция. Доста голям процент от главните готвачи са оттам. Разбира се, имаме и българи, които заемат тази длъжност, но това е най-търсената професия и имаме много сериозен недостиг“, коментира хотелиерът и туроператор Елена Андонова.

Готвачите са и сред най-високоплатените служители в туристическия бранш. Помощник-готвачите получават между 2000 и 3000 евро, а възнагражденията на главните готвачи могат да достигнат до 5000 евро.

През този сезон някои готвачи избрали България пред други европейски държави. Сред тях е 47-годишният Викас Шиан от Индия. „Преди работех в Калифорния, после бях в Амстердам, а за три месеца бях и в Москва. Обиколих света. Харесва ми да съм тук, защото съм от Хималаите, Северна Индия, и климатът тук е почти като този у дома“, разказа той.

Викас е довел със себе си и свои сънародници – Амит, Аншу, Папу и Ритик. По думите му възнаграждението в България е малко по-ниско от това във Великобритания, но тук се чувства по-спокоен.

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Той разказа и за предизвикателствата пред индийската кухня у нас. „В България индийската кухня не е много популярна, защото хората не ядат люто. Опитваме се да приготвяме натурална индийска храна, за да покажем истинския вкус на кърито и индийската кухня“, каза Викас.

В началото на октомври той ще се прибере в Хималаите, но се надява и през следващия сезон отново да работи в Слънчев бряг. Междувременно усилено учи български, защото мечтае един ден да отвори собствен индийски ресторант в Бургас.

Репортер: Елена Танева

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Редактор: Дарина Методиева