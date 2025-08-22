България продължава да има проблеми с работодатели които наемат работна ръка без трудови договори. Това заяви в Слънчев бряг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов , който се включи в проверка на Главна инспекция по турда в Слънчев бряг. Установените работници в летните курорти без договор са 2300 случая.

"Въпреки засилените проверки през целия сезон, в туристическия бранш и най-вече в хотелиерството и ресторантьорството продължава да има проблеми", счита министър Гуцанов.

Нарушенията които сме открили са над 19 хиляди, нарушенията. Хората които са без трудови договори са 2300, а само в областта на хотелиерство и ресторантьорство са една четвърт от тези договори, близо 500 договора, каза социалният министър.

Засилените проверки са не само в хотели, но и във всички атракциони., особено след последните нещастни случаи в най-големия ни летен курорт. Проверява се за трудовата заетост при малолетни и непълнолетни и трудовите характеристики на служителите.

"Като на първо място посочвам аквапарковете, където има много наети лица и вероятността за нарушение там е много по-голяма", сподели Павлин Васков, директор "Главна инспекция по труда" - Бургас.

Проверки ще има през целия летен сезон, като те ще продължат и по зимните ни курорти, напомниха от ведомството.

Кореспондент: Елена Тенева

Редактор: Методи Георгиев