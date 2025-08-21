Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации.

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са само част от помощните средства, които ще могат да се осигурят чрез проекта, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

Голям пожар в Старозагорско унищожи къщи, обявиха бедствено положение (ВИДЕО+СНИМКИ)

Министърът отбеляза, че е останал впечатлен, че голяма част от доброволците нямат нужното оборудване, но помагат въпреки това. Нарече ги герои. "Държавата трябва да направи всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота си. Затова ще осигурим 14 млн. лева за дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за оборудване на доброволци и покупка на дронове спрямо нуждите“, каза Гуцанов. И добави, че до края на годината техниката ще бъде закупена.

Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов благодари на социалното министерство. „С отпуснатите средства ще можем да имаме по-добро и ново оборудване, за да се справим по-добре и да намалим щетите, възникнали от пожарите. Ще разпределим средствата максимално целесъобразно, за да разузнаваме пожарите“, посочи Джартов.

"Над 3500 доброволци от 250 формирования са регистрирани при нас. Разполагаме с шест дрона за пожари на голяма площ и в труднодостъпни райони. Имаме сключени договори за 37 пожарни автомобила тежък тип (8000 литра вода), 127 среден (3-4000 литра вода) и 120 лек клас (пикапи със системи за гасене с високо налягане). В историята си пожарната не е била по-добре оборудвана както с техника, така и с лични средства", съобщи Джартов. И уточни, че за изминалното денонощия е имало 70 пожара.

Гасиха рамо до рамо: Доброволци и пожарникари спряха огнения ад в Сунгурларе

Председателят на Националната асоциация на доброволците д-р Ясен Цветков увери, че работата с пожарната ще продължи в отлична координация. „Ние сме продукт и част от държавата. Последните една-две години показаха началото на един изключително тежък период и трябва да сме подготвени“, смята той.

Редактор: Цветина Петкова