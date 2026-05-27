Поредна гонка между трафиканти и полиция в Бургас. На 24 май малко преди 5 сутринта в морския град автомобил със софийска регистрация пълен с нелегални мигранти изхвърча от пътя и се обърна на входа на пешеходен подлез. Преди това водачът - 19-годишен мъж от Сирия, не се подчинил на полицейско разпореждане да спре за проверка и минути след това изхвърчал от активната лента. След катастрофата мъжът избягал, оставяйки в нея трима мигранти от Мароко. И тримата били с наранявания в областта на главата и гръбначния стълб, но без опасност за живота. 18 часа по-късно трафикантът бил установен в Пловдив.Срещу него вече е повдигнато обвинение, а в сряда прокуратурата ще поиска постоянния му арест.

"19-годишният сирийски гражданин пребивава с хуманитарен статут на територията на Република България повече от три години". Това заяви в „Здравей, България” Мария Маркова от Районната прокуратура-Бургас.

Той е обвинен, че противозаконно е подпомогнал трима марокански граждани да пребивават и преминават през българска територия. Деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство и неподчинение на органите на властта. За него законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева.

Маркова подчерта, че след катастрофата полицията е проверила всички камери в района с цел установяване движението на лицето, напуснало местопроизшествието. "Сравнително бързо то е било установено в Пловдив, където е и настоящият му адрес", подчерта тя.

По думите ѝ сирийският гражданин е осъществил контакта с мароканците чрез съобщения в социалните мрежи. "Той също така е бил подведен, че ще му бъде заплатена определена сума пари, за да превози няколко лица от точка А до точка Б, като в момента се установява откъде е тръгнал автомобилът, за да стигне до Бургас.Самата кола е собственост на български гражданин. Вероятно му е бил предоставен от мястото, откъдето е следвало да качи и превози лицата. В хода на разследването собственикът е разпитан в качеството си на свидетел", уточни прокурорът.

Тя обясни, че законодателството позволява такива лица да придобият хуманитарен статут, какъвто има и сирийският гражданин. "Известно е до момента, че цялото му семейство се намира в Западна Европа. Той има постоянен и настоящ адрес на територията на България и е трудово ангажиран. Вероятно причината за извършването на това престъпление е имотната облага, която е следвало да получи. Самият той не говори за конкретни суми, но според информацията, с която разполагаме, става въпрос за около 1000 евро на човек", заяви прокурорът.

