Ексхумират тялото на мъж от Камено след подновено разследване по случая с открити останки на мъж, за който NOVA съобщи през юни миналата година. Причината са подозрения за извършено убийство.

По искане на близките и с постановление на прокуратурата е образувано ново досъдебно производство за причините за смъртта на 38-годишния мъж.

Тялото беше открито в новозакупена къща. Първоначално от полицията съобщиха, че няма данни за убийство. Близките на мъжа обаче са категорични, че става дума за умишлено престъпление.

Предстои назначаването на допълнителни експертизи.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова