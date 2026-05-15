Полицията и Софийската районна прокуратура дават още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала.

Вчера бяха претърсени редица адреси, a униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправяли пред съда заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения.

Екипите на Жандармерията и Столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев, известен с прякора Джеймса. Той е добре известен на зрителите на NOVA и от разследванията на Вероника Димитрова. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков.

Редактор: Никола Тунев