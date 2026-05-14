Приеха на първо четене във временната правна комисия да се създаде отново Комисия за противодействие на корупцията. Вносители са Министреството на правосъдието.

Те обясниха, че до 31 май трябва да се приеме окончателно създаването на разследващия орган, защото в противен случай България ще трябва да върне около 254 млн. евро, които е взела по ПВУ, именно от за създаване на тази комисия.

Народните представители приеха промените в съдебната система

Нейните членове ще бъдат определени в рамките на месец след обнародването промените на закона в "Държавен вестник", което трябва да стане до 5 юни. Председателят на комисията ще се определя чрез жребий сред членовете на комисията. Той ще е ротационен и ще има мандат от една година, след който ще има нов жребий.

Мандатът на членовете на комисията ще е 5 години и без право да има втори такъв. Той ще може да бъде прекратяван и преждевременно. Комисията отново ще има право да разследва, да добива доказателства, които да използва в рамките на досъдебно производство.

Окончателно: Парламентът закри Антикорупционната комисия

Предишният формат на комисията беше създаден през 2023 и закрит през 2026, като беше посочено, че реално неин председател никога не е избиран, тъй като начело на органа е бил само Антон Славчев, който я оглавяваше в заварено положение до нейното закриване, тъй като пое функциите на Сотир Цацаров, който напусна КПКОНПИ през 2022 година.