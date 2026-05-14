Промени също са заложени в посока избора парламентарната квота на Висшия съдебен съвет
Депутатите приеха промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес бяха гласувани трите законопроекта с вносители "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме Промяната". Предложенията на управляващите бяха приети с пълно мнозинство.
В първото си изказване от парламентарната трибуна Янка Тянкова, председател на парламентарната временна правна комисия, представи доклада. А той представлява обединените три законопроекта, които във вторник депутатите приеха на първо четене в комисия.
Основните детайли по проектите, които бяха приети, са:
- По предложение на „Прогресивна България” ВСС, чийто мандат е изтекъл преди повече от една година, няма да може да назначава административни ръководители.
- По предложение на „Прогресивна България” всеки, който е бил главен прокурор и председател на Върховния касационен съд или Върховния административен съд, както и техните заместници няма да имат правото да бъдат номинирани за членове на съдебния парламент.
- По предложение на „Демократична България” министърът на правосъдието ще има право да обжалва решенията на ВСС и до излизане на окончателното решение на магистрати от Административния съд, това решение ще се спира.
- А по предложение на „Продължаваме Промяната” една трета от номинациите за членове на ВСС трябва да идват от гражданската квота.
Александра Вълчева: Изборът на нов главен прокурор би могъл да се проведе през септември
След края на заседанието депутатът от „Прогресивна България” и член на Временната комисия по правни въпроси Александра Вълчева посочи, че предлаганата реформа в съдебната система е дълго очаквана от обществото и трябва да оправдае общественото доверие.
По думите ѝ, по част от предложенията - включително мораториума и промените, свързани с правомощията на Висшия съдебен съвет - вече са постъпили възражения, но предстоят подробни дебати между първо и второ четене.
„Разбира се, че ще има дебат. Предстоят обсъждания както в комисията, така и в пленарна зала, включително по темите за интегритета и избора на членове на новия ВСС“, посочи Вълчева.
Тя изрази очакване реформата да получи широка подкрепа в парламента, като подчерта, че в момента между институциите се наблюдава възстановен диалог. „Народното събрание е законодателен орган, който трябва да работи в тази посока“, допълни тя.
Вълчева коментира и сроковете за приемане на законодателните промени, като посочи, че оптималният вариант е до края на юли. Според нея изборът на нов главен прокурор би могъл да се проведе през септември, предвид сложността на процедурата.
Тя изрази очакване процесът да бъде прозрачен и отговорен, с участието на всички народни представители. Вълчева отбеляза, че от ГЕРБ са заявили подкрепа за промените, като предстоят още дебати в парламентарните комисии и в пленарната зала.
