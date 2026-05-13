Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на Специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, каза депутатът Томислав Дончев.

По думите на Пеевски решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година.

Пеевски подаде искане за преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван от НСО

„Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана“, допълва Пеевски.

Той изразява доверие към държавните институции и техните експертни оценки, като подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. „Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения“, казва той.

В края на позицията си Пеевски определя публичните твърдения на опоненти като неоснователни. „С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина“, заявява лидерът на ДПС.

„Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на г-н Борисов е свалена. Това при всички случаи изглежда като емоционално решение, недай Боже - политическо, но в никакъв случай институционално. Тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР”, каза депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев в кулоарите на Народното събрание.

„Не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос, но аз не бих подценявал и сигурността на бившите министри-председатели, защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министри-председатели”, каза още депутатът от ГЕРБ.

По думите му оттук нататък въпросът със сигурността на Бойко Борисов, както и на всеки български гражданин е ангажимент на държавата, на правителството и на премиера Румен Радев.

„На фона на това, че преди седмица или две имаше данни за заплаха за сигурността на Борисов, оттук нататък цялата отговорност за неговата сигурност е на Радев”, коментира и Тома Биков.

А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първи коментар в социалните мрежи. В публикация във Facebook той заявява: „Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин“.

► Вътрешният министър: Решението е взето на база нова информация

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди информацията за прекратяване на охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС, като подчерта, че решението е взето по институционален ред и въз основа на обмен на данни между службите.



„Има обменна информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов“, каза Демерджиев.

Той отхвърли решението да е политически акт и подчерта, че става дума за експертна преценка: „Искам да отбележа, че свалянето на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.Докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начинът, по който трябва да се подходи“, подчерта вътрешният министър. И допълни, че процесът подлежи на допълнителна проверка. „Сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери“.

Министърът потвърди, че двамата политици остават без каквато и да било държавна охрана, в това число и от страна на МВР. Той добави, че ако има допълнителни заплахи, съществуват механизми за реакция: „И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си осигурят охрана със собствени средства“, категоричен беше Демерджиев.

► Политическите реакции

Очаквано подкрепа за хода на новите управляващи дойде от „Прогресивна България”. „В този случай решението на комисията очевидно е, че няма необходимост от такава охрана. Когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателството. Ако лидерите в държавата разчитат на охрана , то тогава връзката с избирателя е скъсана. Ние ще поправим това, което вие развалихте, и ще свършим това, което вие не успяхте”, посочи Владимир Николов.

Депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев заяви, че свалянето на охраната на Пеевски и Борисов е добра, но символна стъпка. По думите му решението е по-скоро политическо и не се базира на експертни оценки.

„Преди десетина дни е имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не и тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една - шефът на ДАНС вече е различен. Шефът на ДАНС не обслужва Делян Пеевски и в момента, в който шефът на ДАНС не обслужва Пеевски същата тази комисия взима различно решение, което означава, че това са политически решения. Те не се базират на професионални и на експертни оценки, въпреки че всички знаят, че сигналите за агенти на руското ГРУ, които са дошли в България с цел извършване на покушение към политически лидери, са фалшиви”, заяви Мирчев.

„Ние предложихме със закон НСО да не се превръща в преторианската гвардия на властта, депутатите да нямат охрана. Ако има застрашен депутат, МВР е готово винаги да му окаже съдействие, както и на всеки български гражданин”, коментира той.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ Николай Денков заяви, че решението за свалянето на охраната на Делян Пеевски е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано. „Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много, много месеци“, посочва той.

Денков поставя под въпрос промяната в обстоятелствата, довела до актуалното решение: „Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски може да му се махне охраната?“

Той критикува и разходите за държавна охрана: „Както сме казали много пъти, тя струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне“.

В изказването си Денков коментира и падането на държавната охрана на лидера на ГЕРБ, като добави: „Крайно време беше да отпадне и охраната на Борисов“.

Припомняме, че след като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.

От "Възраждане" поздравиха кабинета за свалянето на охраната на Бойко Борисов. "Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка. Радваме се, че охраната на Борисов беше свалена. Това беше закъсняло действие от страна на управляващите през годините. Що се отнася до Пеевски – преди месеци той е поискал сваляне на охраната, попитал е защо още я има, така че можем да приемем, че той сам е оттеглил искането да бъде охраняван", каза депутатът Цончо Ганев в кулоарите на парламента.

Той също така посочи, че от "Възраждане" са внесли законопроект, според който нито един депутат не трябва да има право да ползва охрана от НСО по какъвто и да е повод. Ако има нужда от охрана за сигурността на някой народен представител, тя трябва да бъде поета от МВР, заяви още Ганев.