Знам колко е важно за бизнеса държавата да бъде предвидима, затова в законотворческия процес ще бъдат положени усилия да бъдат чути мненията на всички заинтересовани страни, процесът на взимане на решения да бъде максимално прозрачен и предвидим, за да се дадат възможности и време бизнесът да изпълни задълженията си. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова в приветствието си на откриването на втория ден на Green Transition Forum 6.0.

В началото на своето изказване председателят на Народното събрание припомни, че на 2 юни отбелязваме подвига на Христо Ботев, на всички четници, знайни и незнайни герои, отдали живота си за България.

Снимка: Пресцентър Народно събрание

Михаела Доцова подчерта, че трябва да се намали административната тежест. Когато държавниците определят правилата, по които икономиката ще действа, трябва предварително да се вслушват в потребностите, пречките и трудностите пред бизнеса, защото няма силна държава без силен бизнес, заяви тя.

Илияна Йотова призова за нов европейски пакт с цели до 2030 г.

Доцова отбеляза, че програмата на правителството, която ще бъде представена скоро, предвижда държавата да създаде единен дигитализиран портал, в който с едно заявление с електронен подпис ще могат да бъдат сезирани всички административни органи.

Председателят на парламента посочи, че опазването на природата от десетилетия е част от принципа на устойчивото управление, но трябва да се проведе и разговор за спешността на действията за опазване на околната среда. ЕС беше един от първите, който постави в световен мащаб тази дискусия и тук регулацията вече има другата гледна точка – регулацията, която гарантира спазване на изискванията на европейската политика за ограничаване изменението на климата и за намаляване на въглеродните емисии, добави Михаела Доцова.

Снимка: Пресцентър Народно събрание

ЕС и държавите членки трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да реагира на ситуации като сегашната, в която заради военни конфликти се създават предпоставки за рязко увеличаване на цените на петрола, подчерта председателят на парламента. Според нея е важно в регулациите ЕС и държавите членки да успяват да дадат глътка въздух на бизнеса, за да може да се приспособи към новата ситуация и да се гарантира сигурно бъдещо развитие. Във връзка с повишаването на цените на електроенергията всяка държава трябва да положи максимални усилия да помогне на бизнеса и тук се проявява спецификата на иновативните решения, отбеляза Доцова.

Михаела Доцова представи приоритетите в работата на парламента пред дипломати на страни от ЕС

На прага сме на нова индустриална революция, която предопределя икономиката да върви по съвсем нови правила, да се базира предимно и основно на предаване на данни, на изкуствения интелект, посочи още председателят на парламента.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която взе участие във форума Green Transition каза, че през месец юни стартира виртуална платформа за онлайн обучения, създадена от Министерството на труда и социалната политика в отговор на спешната необходимост от бърз и удобен достъп до обученията и различните форми за развитие на уменията.

Снимка: Пресцентър МТСП

Ефремова посочи, че платформата е създадена с инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост. Досега над 200 хиляди души са обучени в дигитални умения и още 30 хиляди са се възползвали от останалите възможности по Програма „Развитие на човешките ресурси“, допълни социалният министър.

Шестото издание на Green Transition Forum се провежда в София между 1 и 5 юни под мотото Europe’s Next Chapter – Competitive. Innovative. Secure. Тази година форумът e посветен на новата стратегическа програма на Европа, като ще се изследва как Европейският съюз може да превърне своите дългосрочни приоритети в реални действия – чрез засилване на конкурентоспособността, ускоряване на иновациите и гарантиране на сигурността в динамично променящия се глобален свят.

Редактор: Цвета Лазаркова