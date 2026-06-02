Мъж застреля шестима души в източния американски град Мъскатин, щата Айова, след което се самоуби. Предварителното разследване на стрелбата показва, че разигралата се трагедия е тръгнала от домашна свада. Местна телевизия съобщи, че поне две от жертвите са деца.

Разкрития след стрелбата в Луизиана: Убиецът е баща на 7 от децата, застрелял и братовчед си

Полицията посочва, че убитите са членове на семейството на нападателя. Той беше идентифициран като 52-годишния Райън Уилис Макфарланд. След стрелбата мъжът избягал от местопрестъплението преди пристигането на служителите на реда. По-късно бил открит на крайречната алея на града, близо до пешеходен мост. Докато полицаите разговаряли с него, опитвайки се да го накарат да се предаде, той сложил край на живота си.

Загинали и ранени след масова стрелба в бизнес сграда в САЩ

Началникът на полицията в Мъскатин Антъни Кийс заяви пред журналисти, че Макфарланд имал предишни криминални прояви, но отказа да даде повече подробности.

Редактор: Станимира Шикова