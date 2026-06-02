Задържаха мъж по подозрения, че е подпалил фургон, в който се съхранявали над 10 килограма наркотични вещества, предава кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева. В помещението се е намирала жена, чийто живот е бил застрашен, смятат разследващите.

При претърсване на фургона в местността Бадемите край бургаския квартал „Черно море“ служителите на реда открили около 10 килограма канабис, както и други наркотични вещества. Според разследването мъжът е искал да прикрие престъпната си дейност и да избегне наказателна отговорност.

По случая е подвигнато обвинение за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. Законът предвижда за това престъпление наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода, както и глоба от 20 000 до 100 000 лева.

