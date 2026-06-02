Земетресение с магнитуд 6,2 е разтърсило Южна Италия малко след полунощ на 2 юни, съобщи Националният институт по геофизика и вулканология на страната (INGV). Епицентърът на труса е бил в Тиренско море край бреговете на област Калабрия, близо до Белмонте Калабро в провинция Козенца.

Земният трус е бил усетен в по-голямата част от Южна Италия, включително в Неапол и района на Везувий, както и в областите Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. До момента няма информация за пострадали хора или материални щети.

Силен трус е усетен в района на Неапол

След земетресението регионалната служба за гражданска защита е извършила проверки в населените места, разположени най-близо до епицентъра. От местните власти в района на Козенца съобщиха, че ситуацията е под контрол, а пожарникари са обходили крайбрежните райони за евентуални поражения по инфраструктурата.

Според специалистите липсата на щети се дължи на голямата дълбочина на труса - около 250 км под земната повърхност. Значителна част от освободената енергия се е разсеяла, преди да достигне повърхността.

