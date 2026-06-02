Снимка: МВР
Системата за предупреждение беше активна в продължение на половин час
Днес се проведе тест на BG-ALERT. Системата за предупреждение на населението в случаи на опасни събития беше активна в продължение на половин час – от 11:00 до 11:30 ч.
Така се проведе отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване.
BG-ALERT е била активирана 89 пъти през 2025 г.
Каналът за тестове подлежи на управление от мобилното устройство, и ако искаме да получаваме съобщенията - той трябва да е активиран.
При евентуално бедствие обаче всеки в страната ще получи такова известие.
