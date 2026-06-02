Темата за незаконното строителство в района на „Баба Алино“ отново постави въпроса за ролята и ефективността на службите за сигурност. В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS политическият анализатор Георги Харизанов, социологът доц. Андрей Райчев и комуникационният експерт Георги Куртев коментираха работата на ДАНС и необходимостта от по-сериозен обществен контрол върху службите.

Според Георги Харизанов случаят поражда сериозни въпроси относно функциите на агенцията. „Мистерия е каква е работата на ДАНС. След случая с незаконното строителство в „Баба Алино“ отново се повдига въпросът каква точно е функцията на тази служба“, заяви той.

Комуникационният експерт Георги Куртев изрази съмнение, че обществото ще получи ясни отговори от институцията. „Нищо няма да ни бъде обяснено от ДАНС. Тези служби са много далеч от гражданския контрол у нас. Ние си задаваме и въпроса какво изобщо работят хората в тези служби“, коментира той.

По-различен поглед представи социологът доц. Андрей Райчев. Според него спецификата на работата на службите по принцип предполага използването на методи като внедряване и оперативна дейност. „Тези служби лъжат, внедряват и това е целта им навсякъде по света, не само у нас. Не можем да очакваме от тях да бъдат рицари на честта, но трябва да изискваме поне някакъв граждански контрол“, заяви Райчев.

Тримата експерти коментираха и по-широката политическа картина в страната. Според тях в последните години все по-трудно могат да бъдат разграничени традиционните леви и десни политики.

