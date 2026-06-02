Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров разкритикува предложените от правителството мерки, като посочи, че най-сериозният проблем е намерението за поемане на нов дълг в размер на 3,8 милиарда евро. „Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита“, заяви Димитров.

„На фона на това, че няма реални действия за ограничаване на разходите, се взима огромен дълг, както правеха от ГЕРБ“, коментира народният представител.

Той смята, че предложенията за намаляване на партийните субсидии имат политическа цел и отклоняват вниманието от основните финансови проблеми. „За да се замаже тази картина и хората да не видят основното в промените, бяха внесени предложенията за партийните субсидии. Първата им цел е да замажат очите на гражданите, а втората – да ударят опозицията“, заяви Димитров.

От „Демократична България“ предлагат въвеждане на таван на партийните субсидии, вместо драстични промени в начина на финансиране.

Димитров заяви категорична подкрепа за замразяването на депутатските възнаграждения. По думите му мярката трябва да обхване и всички висши държавни длъжности до стабилизиране на финансовата ситуация.

