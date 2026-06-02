Пътнотранспортно произшествие между товарен автомобил на спедиторска фирма и тежкотоварен камион е станало в района на монтанското село Липен. Инцидентът е довел до временно затваряне на пътя между Стубел и Криводол.

По първоначална информация катастрофата е станала на мокра пътна настилка, когато камионът на спедиторската фирма, движещ се в посока Липен - Криводол, се е ударил в насрещно идващ тир.

В резултат на сблъсъка едно от превозните средства се е отклонило от пътя и се е ударило в електрически стълб. При инцидента е пострадал водачът на товарния автомобил, който е транспортиран в болницата в Монтана с травма на крака.

Преминаването на леки автомобили от Монтана се извършва по обходен маршрут през Сумер - Стояново - Враца, докато тежкотоварните автомобили изчакват на място. Пътят през Липен към Криводол се използва интензивно от товарния трафик заради ремонта на международния път Е79 между Монтана и Враца.

