Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява с живота и с делата си. Това написа в страницата си във Facebook министър-председателят Румен Радев.

"В Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята.

Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете!", допълни премиерът.

