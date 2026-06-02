Сигнал за бомба е получен в Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив рано тази сутрин. Учениците били изведени, взривно устройство не е открито и часовете вече са започнали. По електронните пощи са получени злоумишлени съобщения за бомби и в други учебни заведения, съобщиха от полицията, предаде "24 часа" . В момента се уточнява техният брой.

Припомняме, че след поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал. Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебния процес при липса на реална заплаха.

